تطبيق ياباني يساعد السياح على حل المشكلات خلال زيارتهم للدولة

طورت اليابان تطبيقًا جديدًاعلى الهواتف الذكية لمساعدة السياح في ثلاث مدن يابانية منذ الشهر الماضي، حيث تتوافر الخدمة بمنطقة شيبويا السياحية ومنطقة تينجين للتسوق والأعمال بمدينة فوكوكا الجنوبية الغربية، إضافة لمحطات قطار سابورو في أقصى جزيرة هوكايدو الشمالية، وذلك وفقًا لما نشره موقع"اليابان اليوم".

وأتاحت شركة "May ii" التي اندمجت مؤخرًا مع شركة Dai Nippon Printing Co، للسياح الزائرين هذا التطبيق على هواتفهم الذكية بمجرد زيارتهم اليابان، ما يمكنهم من الاختيار بين مجموعة من 30 عنصرًا في قائمة المشاكل، ليحددوا الصعوبة التي تواجههم في اللغة او أختيار الطعام أو الأماكن السياحية إضافة لوسائل المواصلات.

وبمجرد وصول المشكلة التي حددها السائح إلى أقرب داعم يمكنه تقديم مساعدة فورية و شخصية في منطقة حدوث المشكلة، ومن ثم يرسل الشخص الداعم الحل عبر التطبيق، بهدف ربط السياح باليابان ورغبة من مخترعي التطبيق في توطيد العلاقات بين السائحين والمواطنين.

كما يتوقع المطورون أن يتضمن التطبيق لاحقًا المشكلات الأخرى العادية، مثل صعوبة الوصول إلى جهة ما، أو حتى أستخدام الدرج، إضافة إلى تطور مساعدة الداعمين المتطوعين ومقابلة الطالبين المساعدة عبر نظام تحديد المواقع العالمي.

وجدير بالذكر أن الخدمات أصبحت تتوافر حاليًا في بعض المناطق بطوكيو، في حين تتوافر المساعدة بين الساعة 8 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بجانب تقديمها باللغة اليابانية والإنجليزية والكورية، وفقًا لطباعة شركات داي نيبون.