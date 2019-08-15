الحكومة اليمنية توجه بإيقاف العمل بمطار عدن الدولي

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ،اليوم الأربعاء، بإيقاف مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، عن العمل.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن إيقاف مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل صالح الجبواني، وليس من التحالف العربي، كما جاء في بعض المواقع بسبب منع تصريح للطائرات.

وأكد الرحبي أن إيقاف المطار وتحويل الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، يأتي "باعتبار مدينة عدن عاصمة محتلة من قبل مليشيات الانتقالي الانقلابية المدعومة من الإمارات".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من استئناف العمل بمطار عدن.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، تغيير رحلاتها الجوية من عدن إلى سيئون، جراء توقف الملاحة في المطار بسبب الاشتباكات المسلحة.

في سياق متصل، أكد سكان محليون، وصول عشرات المواكب من محافظات أبين وشبوة والضالع ولحج وحضرموت إلى مدينة عدن، رافعين علم الجنوب، للمشاركة بفعالية دعا اليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويوم أمس الثلاثاء، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، أنصاره للمشاركة في فعالية "النصر والتمكين"، التي ستقام يوم غد الخميس في ساحة العروض بمديرية خور مكسر "تأييداً" للخطوات التي اتخذها المجلس ضد الحكومة الشرعية.

يذكر أن مدينة عدن شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

وتمكنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، الجمعة الماضية، من السيطرة على مدينة عدن، ومؤسساتها العسكرية، إلى جانب القصر الرئاسي، ورفض المجلس طلب التحالف العربي، بالانسحاب من تلك المواقع.