شرح السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبب وراء إطلاق اسم "اتفاق إبراهيم" على الوثيقة المرتقبة لتدشين العلاقات الرسمية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وقال فريدمان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد للإعلان عن ذلك الاتفاق إن "إبراهيم، كما يعلم الكثير منكم كان أبا لجميع الديانات الثلاث العظيمة. يشار إليه باسم أبرهام في العقيدة المسيحية، وإبراهيم في العقيدة الإسلامية، وأبرام في العقيدة اليهودية"، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ولا يوجد شخص يرمز إلى إمكانية الوحدة بين جميع هذه الديانات العظيمة الثلاث أفضل من إبراهيم، ولهذا السبب تمت تسمية هذا الاتفاق بهذا الاسم.

وبعد انتهاء فريدمان من كلمته، علق الرئيس ترامب قائلا: "رائع، أردت أن يطلق عليه اتفاق دونالد ترامب، لكني لم أعتقد أن الصحافة ستفهم ذلك".

وصرح ترامب بأن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووجه ترامب الشكر إلى كل من نتانياهو والشيخ محمد بن زايد "الشخصين الرائعين على رؤيتهما ومزاياهما القيادية".