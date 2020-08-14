بيان عراقي: البحرين والإمارات تدينان الاعتداءات التركية على العراق

أفاد بيان عراقي، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع كلّ من عبد اللطيف الزيانيّ وزير الخارجيّة البحرينيّ والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة الإماراتيّ كلاً على حِدَة لبحث الاعتداء التركي على العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "وزير الخارجية بحث مع كلا الوزيرين الاعتداء التركيّ السافر بطائرة مُسيّرة، وتسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ بمنطقة سيدكان في محافظة أربيل في كردستان".

وبحسب البيان: "فإن الوزير العراقي أطلع نظيريه على تفاصيل هذا الاعتداءوأهمّية أن تضطلع الدول الشقيقة بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق، وتُلزِم الأتراك بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".

وأكّد الوزيران مواقف بلديهما الداعمة لأمن وسيادة العراق وإدانة الاعتداءات التركيّة، وضرورة الوقف الفوريّ لأيّ عمليّات عسكريّة تركيّة على الأراضي العراقيّة.

كانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت سفير تركيا لدى بغداد للاحتجاج على مقتل العسكريين الثلاثة وطالبت بوقف الانتهاكات التركية لسيادة العراق.