العراق يقرر إرسال مساعدات غذائية للبنان

أعلن متحدث عراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية قررت إرسال أكثر من 13 ألف طن من الحنطة كمساعدات إلى الشعب اللبناني، فضلا عن 3600 متر مكعب من زيت الغاز و20 طنا من أدوية ومستلزمات طبية.

وقال حيدر مجيد،المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن المجلس: "وافق على دعم الجمهورية اللبنانية بمنتج زيت الغاز والحنطة والأدوية والمستلزمات الصحية على أن تتحمل وزارة النفط تكاليف إرسال 100 صهريج من زيت الغاز ما يعادل 3600 متر مكعب من هذه المادة".

وأضاف المتحدث أن "وزارة التجارة ستتحمل إرسال 13300 طن من الحنطة كمساعدات للشعب اللبناني وإرسال الأدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة العراقية لتقديم الدعم الطبي جراء نكبة انفجار مرفأ بيروت بواقع 20 طناً".