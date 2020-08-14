وزير الإعلام الأردني: عزل وإغلاق أيّ محافظة أو مدينة تزداد فيها حالات الإصابة بـكورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أنّه في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بفيروس "كورونا" بمعدّلاتها الحاليّة، وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة، قد نضطر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل للإعلان عن عزل وإغلاق أي محافظة أو مدينة تزداد فيها حالات الإصابة.



وأوضح العضايلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) اليوم الجمعة - أن هذه الإجراءات في حال اتخاذها ستتمّ وفقاً لخطّة فتح القطاعات، التي تنصّ على مثل هذه الخطوات في حال تطوّر الوضع الوبائي، واستمرار تسجيل حالات إصابة محليّة بأعداد معيّنة.



وأهاب العضايلة بالمواطنين ضرورة التقيّد بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي سيبدأ تفعيله اعتباراً من غد السبت، والذي ينصّ على عقوبات بحقّ الأفراد والمنشآت التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، وتجنّب الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الأشخاص، مؤكدا أن كوادر الأمن العام، وفرق الرقابة والتفتيش المختصّة ستقوم بتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين بمنتهى الحزم، ولن تتهاون مطلقاً في ذلك.