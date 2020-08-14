الشروق تكشف تفاصيل عقد رمضان صبحي «التاريخي» مع بيراميدز

كشف مصدر مسئول، عن تفاصيل العرض الذى قدمه بيراميدز لإغراء رمضان صبحى للانتقال إليه، وتفضيله على النادى الأهلى، وهو ما يقترب من الحدوث خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما أعلن النادى الأهلى فى بيانه الرسمى، والذى قال خلاله إن رمضان صبحى أخطر أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز.

ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحى من بيراميدز، على عقد «تاريخى» على حد وصف المصدر لكونه أغلى لاعب فى الدورى المصرى؛ حيث سيحصل على 90 مليون جنيه خالصة الضرائب، بواقع 30 مليون جنيه فى الموسم الواحد، بدون وجود بند لنسب المشاركات، على أن يكون مقدم التعاقد 20 مليون جنيه وقت التوقيع على العقود.

كما اتفق رمضان صبحى مع نادى بيراميدز على العديد من الامتيازات المالية وهى، الحصول على 10 ملايين جنيه على كل بطولة يتوج بها بيراميدز، حتى لو شارك فيها مباراة واحدة فقط، هذا بخلاف الحصول على 5 ملايين جنيه فى كل بطولة يحرز خلالها 10 أهداف.

ووضع رمضان شرطا جزائيا فى العقد، يقضى بأحقيته فى الرحيل عن بيراميدز بعد الموسم الأول، فى حالة وجود عرض أوروبى قيمته 5 ملايين يورو.

من جهته أعلن النادى الأهلى تفاصيل رحلته التفاوضية فى ملف رمضان صبحى من البداية إلى النهاية؛ حيث قال أمير توفيق: إن النادى الأهلى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ إبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب، رئيس النادى، ما لم يتلق اللاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الإنجليزى فى البداية بعض الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.. لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترلينى.. ونظرا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هيدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه..

وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية.. ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هيدرسفيلد.

طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلى، لمدة يومين لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.. وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هيدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه.. لكن بالتواصل مع رمضان صبحى من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها.. وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأوروبى لاسيما وأنه مملوكا لنادى هيدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها.. وحرصا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفنى.. فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليا وإفريقيا.. رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هيدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التى طلبها.. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالا من اللاعب يبلغه فيه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلى.