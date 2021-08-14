بنفيكا يعبر أروكا ويتصدر الدوري البرتغالي

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اعتلى فريق بنفيكا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز بفوزه على ضيفه أروكا 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وقلب فريق فيزيلا تأخره بهدف امام ضيفه تونديلا إلى فوز 2 /1.

وحقق بنفيكا فوزه الثاني على التوالي ليتصدر جدول الترتيب بست نقاط في الوقت الذي تلقى فيه أروكا الهزيمة الثانية على التوالي ليتذيل جدول الترتيب بدون نقاط.

ولعب أروكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد فيكتور براجا.

واستغل بنفيكا النقص العددي لصالحه وحسم الفوز بهدفي لوكا فالدشميدت ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 38 و43.

وعلى ملعب فيزيلا ، قدم تونديلا بهدف حمل توقيع جواو بيدرو من ضربة جزاء في الدقيقة 38 لكن كيكو أدرك التعادل لفيزيلا في الدقيقة 52 ثم خطف جوليرام شيتين هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

ورفع فيزيلا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف تونديلا صاحب المركز الخامس.