نفى ريال مدريد الإسباني الأنباء المتداولة، اليوم السبت، حول رغبته في الانتقال للعب بالبريميرليج وترك الليجا بشكل رسمي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا تعليقًا على تلك الأنباء، جاء فيها:" بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» والتي تقول أن ريال مدريد يدرس الانتقال من الليجا واللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح:" يريد ريال مدريد أن يوضح أنها خاطئة تمامًا فضلًا عن كونها سخيفة ومستحيلة وإنها تسعى فقط لإزعاج نادينا يومًا تلو الآخر".

وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قد قالت أن بيريز يدرس منذ أسابيع إمكانية رحيله عن الليجا واللعب في دوري قوي آخر، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس الرابطة، على الميرنجي.

وأشارت إلى أن معارضة تيباس للسوبر ليج كانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر رئيس الميرنجي، كما أن الأخير رأى أن موافقة الليجا على اتفاقية CVC بمثابة طعنة أخرى تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني.