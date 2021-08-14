«مصر الجديدة للإسكان» تسعى للحصول على حوالة حق بقيمة 314 مليون جنيه من أحد البنوك

تامر ناصر: اختيار العرض الفائز بتطوير هليوبارك بحد أقصى ثلاثة شهور

تسعى شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير للحصول على حوالة حق بقيمة اسمية 314 مليون جنيه، تبعا لتصريحات المهندس تامر ناصر العضو المنتدب للشركة.

أضاف ناصر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة تتفاوض مع احد البنوك لتوقيع عقد حولة حق توجه حصيلها للمساهمة فى تمويل مشروعات الشركة.

ووقعت «مصر الجديدة للاسكان» فى يونية الماضى عقد حوالة مع البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة اسمية 329 مليون جنيه، حيث أشارت الشركة إلى أنه تم توقيع حوالة الحق فى ضوء الخطة الاستراتيجية المعلنة من الشركة فى مطلع أبريل الماضى، حيث سبق أن حصلت الشركة على تمويل بقيمة 286 مليون جنيه عن طريق حوالة الحق من احد البنوك.

وقال ناصر فى تصريحات سابقة إن الديون المستحقة على الشركة لصالح البنوك تتجاوز 2 مليار جنيه، ما بين قروض وتسهيلات وايجار تمويلى، مؤكدا على التزام الشركة بسداد الاقساط البنكية المستحقة عليها فى مواعيدها وعدم الحاجة لقروض جديدة فى الوقت الحالى.

على جانب آخر، تلقت «مصر الجديدة للاسكان» عروضا من ثلاث شركات بشأن تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا وهى شركات (حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى).

وقال ناصر إن لجنة البت بالشركة ستقوم بدراسة واختيار العرض الافضل ماليا وفنيا بحد اقصى ثلاثة شهور.

كانت الشركة طرحت فى ابريل الماضى كراسة الشروط الخاصة بتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2021، تراجع أرباحها بنسبة 95.7 بالمائة على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحا بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة الانخفاض فى الإيرادات نتيحة بيع قطع أرضى بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه حتى ديسمبر 2021، توجه للانفاق على مشروعات المرافق والبنية التحتية لمشروع نيو هليوبوليس وتطوير المخطط العام للمشروع، بالاضافة إلى استكمال عدة مشروعات سكنية تنفذها الشركة.