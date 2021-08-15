مقتل 22 شخصا في كمين مسلح استهدف مجموعة دينية متنقلة في نيجيريا

نصب مسلحون مجهولون كمينا لمجموعة دينية إسلامية متنقلة في ولاية بلاتو وسط نيجيريا اليوم السبت ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.



وذكرت صحيفة ديلى نيجيرى النيجيرية أن ما لا يقل عن 22 شخصا قد لقوا مصرعهم يوم السبت عندما هاجم مسلحون مسافرين فى جادا-بيو على طول طريق جوس-زاريا فى منطقة جوس نورث الحكومية المحلية بولاية بلاتو وسط نيجيريا .



وذكر تقرير الصحيفة أن الهجوم أسفر ايضا عن اصابة العديد من الركاب الاخرين.



وقيل إن الضحايا من أتباع داهيرو باوتشي، رجل دين إسلامي مقيم في كادونا.



وبحسب ما ورد نصب المهاجمون كمينًا للمجموعة أثناء عودتهم من صلاة رأس السنة الهجرية التي نظمها رجل الدين في ولاية باوتشي.



فيما نقلت تقارير إعلامية عن الشرطة أن الهجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين تضم 90 شخصا، مشيرة إلى أن ميليشيا مسيحية يشتبه في أنها تقف وراء الهجوم.



وقالت الشرطة إن مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب قبيلة إيريجوي (أغلبهم من المسيحيين) هاجمت قافلة تضم 5 حافلات من المسلمين".



وأوضحت الشرطة أن 22 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم، بينما أصيب 14 آخرون.



وتشهد نيجيريا تدهورا أمنيا بالغا جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة في أنحاء واسعة من البلاد.