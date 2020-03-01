أهالي أبشواي بالفيوم يضبطون 3 لصوص سرقوا سيارة تحت تهديد السلاح

تمكن عدد من أهالي قريتي رومخ والعجميين، في مركز أبشواي بالفيوم، من ملاحقة 3 لصوص سرقوا سيارة من مالكها تحت تهديد السلاح، وتم تسليم المتهمين إلى الشرطة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسرقة 5 لصوص سيارة ملاكي من شخص يدعى "يوسف بشري" 52 سنة تحت تهديد السلاح، ولاحق عدد من الأهالي من اللصوص لضبطهم.

وانتقل فريق من مباحث مركز شرطة أبشواي، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب، وتم ضبط 3 متهمين بعد مطاردتهم أثناء محاولتهم الهرب.

وتبين من التحريات أن صاحب السيارة يعمل بشركة أوبر وكريم، وطلبه التشكيل العصابي المكون من ٣ شباب وفتاتين، عن طريق الأبلكيشن بمدينة السادس من أكتوبر، وطلبوا منه توصيلهم إلى مركز يوسف الصديق بالفيوم، وطلبوا منه إلغاء الأوردر من الشركة ويحصل على قيمة الرحلة بالكامل، وفور الوصول إلى قرية رومخ بمنطقة الزراعات قاموا بتهديده بالسلاح الأبيض وإلقائه من السيارة.

واستغاث السائق بأهالي القرية، وقام الأهالي بملاحقة السيارة حتى تم ضبطها بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي وضبط 3 متهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.