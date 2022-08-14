باكستان وكوريا واليابان تنعي ضحايا كنيسة أبو سيفين

تقدمت باكستان وكوريا الجنوبية واليابان، بخالص التعازي للحكومة والشعب المصري في حادث ضحايا كنيسة أبو سيفين في المنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة، معربين عن تضامنهم مع مصر.

وذكرت سفارة باكستان بالقاهرة أن حكومة وشعب باكستان يتقدمان بأحر التعازي في خسارة الأرواح والإصابات التي لحقت بالعديد من الناس نتيجة حريق مأساوي في كنيسة أبو سيفين، وأعربت عن أعمق تعازينا لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت سفارة اليابان بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

ونعت سفارة كوريا الجنوبية ببالغ الحزن والأسي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري والكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، متمنيين لأهالي الضحايا الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين.