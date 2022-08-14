الزمالك يجدد عقد لوكا لاعب فريق اليد موسمين

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد عقد محمد علاء لوكا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة موسمين.

وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد لوكا من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه عام ٢٠١٧ وحصد مع الفريق ١٢ بطولة محلية وقارية.. حيث توج بأربع بطولات لدوري المحترفين المصري و٣ ألقاب بطولة أفريقيا أبطال الدوري وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري و٣ ألقاب سوبر إفريقي ولقب كأس الكئوس الإفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد مع محمد علاء لوكا في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.