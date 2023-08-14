عطل يجبر طائرة وزيرة خارجية ألمانيا على العودة إلى أبوظبي وتأخير رحلتها إلى أستراليا

عانت رحلة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أستراليا والمحيط الهادئ من عقبة بعد أن تعرضت طائرتها لأعطال ميكانيكية صباح اليوم الاثنين.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تصل بيربوك إلى أستراليا اليوم الاثنين في بداية رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ والتي تتضمن أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي.

ولكن بعد توقف الطائرة للتزود بالوقود في أبو ظبي، اضطرت الطائرة التي تقل بيربوك والوفد المرافق لها على تفريغ الوقود والعودة إلى ابوظبي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كان على متن الطائرة أنه "نظرا لوجود عطل ميكانيكي، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجري حاليا توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر".

وهبطت الطائرة في أبوظبي في الساعة 5:33 صباحا بالتوقيت المحلي (0133 بتوقيت جرينتش).

ولم يصدر أي تعليق بشأن تأثير التأخير على ارتباطات بيربوك الرسمية في أستراليا.

وفي منتصف أيار/مايو الماضي علقت وزيرة الخارجية في قطر بسبب ثقب في إطار طائرتها الحكومية في الدوحة.