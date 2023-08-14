اضطراب في جدول أعمال زيارة وزيرة خارجية ألمانيا لأستراليا بعد عطل في طائرتها

لم يتضح بعد متى ستستأنف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رحلتها إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى العودة إلى أبوظبي لتعرضها إلى عطل ميكانيكي صباح اليوم الاثنين.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تصل بيربوك إلى أستراليا اليوم الاثنين في مستهل رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي تتضمن أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي.

ولكن بعد توقف الطائرة للتزود بالوقود في أبو ظبي، اضطرت الطائرة التي تقل بيربوك والوفد المرافق لها إلى العودة إلى أبوظبي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بسبب مشكلة تقنية تتعلق برفرف الجناح حالت دون وصول الطائرة إلى ارتفاعها الطبيعي وسرعتها.

واضطرت الطائرة، التي تزودت بوقود يكفي رحلتها التي تستغرق 14 ساعة تقريبا من أبوظبي إلى أستراليا، إلى التحليق فوق الإمارات لمدة ساعتين تقريبا لتفريغ حوالي 80 طنا من الوقود.

ومن غير المرجح أن تتمكن بيربوك من مواصلة رحلتها مع الخدمات الجوية للجيش الألماني اليوم الاثنين بسبب فترات الراحة الجبرية لطاقم الطائرة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، والذي تواجد على متن الطائرة، أوضح من قبل أنه "نظرا لوجود عطل ميكانيكي، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجري حاليا توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر".

وفي منتصف مايو الماضي علقت وزيرة الخارجية في قطر بسبب ثقب في إطار طائرتها الحكومية في الدوحة.