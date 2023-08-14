القومي للمرأة يواصل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» في دمياط

نظم المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتي استهدفت 17634من السيدات والرجال والأطفال، وذلك في قرى حياه كريمة وخارجها بمراكز كفر سعد - كفر البطيخ- الزرقا - دمياط - فارسكور بعدد 3000 زيارة.

وأوضحت السيدة مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، بيان أصدرته اليوم، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري، في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأضافت مروة نبيل، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023 ميلادية، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

