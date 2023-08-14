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تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والذي يستمر على مدى 4 أيام.