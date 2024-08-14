صدق رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داوود على فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر من اليوم ولمدة أسبوع، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأشار في بيان نشرته الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن هذه الاختبارات تعقد مبكرًا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر للعام (2024-2025)م.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل: التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام، واللغات والترجمة تخصص عام انتظام، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، ورياض الأطفال انتظام، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام، والتربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، والتربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام، وكلية التربية بنات بالقاهرة تخصص عام انتظام، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام، والتربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام، والتربية الرياضية بنين القاهرة انتظام، والتربية الرياضية بنات انتظام، والتربية بنين بالقاهرة شعبة تربية فنية، والتربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية، والتربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة، والتربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام،والتربية بنات أسيوط انتظام، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال، والتربية بنين بالقاهرة شعبة التربية الخاصة.

وتابع: "كما تشمل القائمة كليات: التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة، والتربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة، والتربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي، والتربية بنين أسيوط تعليم أساسي، والتربية بنين تفهنا الأشراف شعبة تعليم أساسي، والتربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال، والتربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة.

كما أشار مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إلى إتاحة التسجيل في اختبارات القدرات لأول مرة أمام الطالبات الراغبات في الالتحاق بشعبة القراءات وعلومها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأوضح أن التسجيل يكون من خلال رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر: azu.edu.eg