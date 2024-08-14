حملة لإدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الرسمية

شنت إدارة المواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم، حملة لتحقيق الانضباط بخط سير "سيرفيس 11"، والتأكد من مدى التزام السائقين بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من مخالفة سائقي هذه السيارات للتعريفة المقررة.

تأتي الحملة،تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة، وفي إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل حياتهم اليومية.

وتم استيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و 2168042، والخط الساخن 114.