طالبان تلقي بالزهور من المروحيات على كابول في الذكرى السنوية لعودتهم للسلطة

قال مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، إن طالبان تعتزم إلقاء عدد هائل من الزهور من مروحيات على كابول بمناسبة الذكرى الرابعة لعودتهم للسلطة في أفغانستان.

وسيطرت طالبان على البلاد في 15 أغسطس 2021، قبل أسابيع من سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لقواتهم بعد حرب مكلفة استمرت عقدين.

وقال حبيب غفران المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة في بيان إن مروحيات وزارة الدفاع ستؤدي "عرضا جويا جميلا" فوق العاصمة الأفغانية غدا الجمعة "لإمطار المدينة" بزهور ملونة.

وأضاف غفران أنه ستكون هناك عروض رياضية لرياضيين أفغان من الظهيرة وحتى بداية المساء.

وتأتي الاحتفالات المزمعة فيما تكافح أفغانستان جراء تدفق ضخم من اللاجئين من الدول المجاورة، واقتصاد مضطرب وانخفاض في التمويل الأجنبي، خاصة من الولايات المتحدة. ويواجه نحو 10 ملايين شخص انعداما حادا للأمن الغذائي فيما يعاني طفل من كل ثلاثة من عدم اكتمال النمو.

وتم نشر أعلام طالبان باللونين الأسود والأبيض في شتى أرجاء كابول اليوم الخميس.

وشجع احسان الله خان المقيم في ولاية سربل شمالي البلاد الشتات الأفغاني على العودة ليروا مدى السلم الذي تشهده البلاد ومدى سعادة الشعب.