تسبب هطول أمطار غزيرة في إقليم جامو وكشمير الهندي، اليوم الخميس، بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقا لتقارير إخبارية.

وضربت العاصفة المطيرة قرية تشوسيتي النائية في منطقة كشتوار، حيث كان سكان قد تجمعوا للمشاركة في رحلة حج سنوية إلى معبد هندوسي ناء.

وتعد القرية آخر نقطة يمكن الوصول إليها بالمركبات في الطريق إلى معبد ماتشيل ماتا.

وقال بانكاج شارما، نائب مفوض منطقة كشتوار، إنه تم إيقاف رحلة الحج، والسلطات تركز حاليا على عمليات الإنقاذ.

وأفادت مصادر في الحكومة المحلية بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، مع وجود مخاوف من وجود مزيد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض أو قد جرفتهم السيول.

وقال الوزير الاتحادي والنائب عن المنطقة، جيتندرا سينج، في منشور على تطبيق إكس، إن "هطول الأمطار الغزيرة في منطقة تشوسيتي قد يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا."

ويعرقل سوء الأحوال الجوية وبعد موقع الكارثة عمليات الإنقاذ.

وأفادت قناة "إن دي تي في" الإخبارية بأن وحدات من قوة مكافحة الكوارث الوطنية والجيش في طريقها إلى موقع الحادث.