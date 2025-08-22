عقوبات أمريكية ضد إيران تطال رجل أعمال يوناني وشركتين صينيتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على مواطن يوناني وشركتين صينيتين بدعوى تورطهم في تجارة النفط الإيرانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بشأن تجارة النفط المرتبطة بإيران.

وذكر البيان أن سلطات واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات شركتين صينيتين مشغلتين لمحطات النفط الخام ومنتجاته، متهمة إياهما بتسهيل استيراد "ملايين البراميل" من النفط الخام الإيراني.

من جهتها، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها أدرجت المواطن اليوناني أنتونيوس مارجاريتيس وشركاته ضمن قائمة العقوبات، بدعوى "استخدام موقعه في القطاع البحري لنقل النفط الإيراني".

وذكرت أن العقوبات شملت ما يقرب من 12 سفينة تعمل ضمن ما تصفه واشنطن بـ"الأسطول الخفي" الإيراني.