أردوغان: لن نسمح بإهدار فرصة مسار تركيا بلا إرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة لن تسمح بإهدار الفرصة التاريخية المتمثلة بمسار "تركيا بلا إرهاب".

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، الخميس، تطرق خلالها إلى مسار "تركيا بلا إرهاب".

وأوضح أردوغان أن كل من يساهم في هذا المسار "الميمون"، الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة تركيا المستقبلية، سيكتب اسمه في التاريخ.

وشدد على أن الحكومة من خلال هذا المسار لا تهدف إلى حل مشكلة الإرهاب فحسب، بل أيضا إلى القضاء تمامًا على التهديد الإرهابي واحتمال ظهوره.

وأضاف: "سندير هذا المسار بعناية، إذ يفتح الباب أمام مستقبل مشرق بما يتناسب مع تطلعات شعبنا وعظمة حزبنا".

وفي 12 مايو الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ويوم 11 يوليو المنصرم، أقدمت مجموعة من تنظيم "بي كي كي" على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.