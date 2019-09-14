سيناتور أمريكي: ينبغي ضرب مصافي نفط إيرانية ردا على هجوم الحوثي على أرامكو

قال السناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تنظر في ضرب مصافي نفط إيرانية ردا على الهجومين على معمليّ نفط تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطيارة مُسيرة، وهما هجومان أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسئوليتهم عنهما.

وبعد ساعات من الهجوم على منشأتيّ "آرامكو"، كتب جراهام وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حان الوقت لأن تضع الولايات المتحدة على الطاولة خيار الهجوم على مصافي نفط إيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زدوا تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "لن توقف إيران سوء سلوكها حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل الهجوم على مصافيهم، والذي سيكسر ظهر النظام".