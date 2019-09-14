مسؤول عسكري يمني: لغة المدافع هي ما تفهمه ميليشيات الحوثي

أكد الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، وضاح الدبيش، أن الصبر على تعنت وإجرام الميليشيات الحوثية ليس عجزاً، مشدداً على أن لغة المدافع هي الوحيدة التي تفهمها ميليشيات ذراع إيران في اليمن.

واستهجن الدبيش، في تصريحات، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، الصمت الأممي أمام جرائم ودموية الميليشيات الحوثية بحق الأبرياء، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية، نفذت تثبيت وقف إطلاق النار بطريقتها، وبعثت برسالتها إلى المجتمع في صورة جريمة بشعة ومجزرة دموية بقتل الأبرياء.

وشدد على أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لن ترضخ إلا بالضغط على طهران، مضيفا أن كل سبل المبعوث الأممي مع الميليشيات، فشلت.

ولفت الدبيش إلى أن الميليشيات لا عهد لها، وقبل أيام تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار في الاجتماع المشترك الذي أقيم على متن السفينة الأممية لكن للأسف واصلت قصفها، مشدداً على ضرورة انتهاء ما وصفها بـ"المهزلة" والتقدم (العسكري) إلى الجراحي وجبل راس.

جاء ذلك في تعليق له على التصعيد العسكري غير المسبوق للميليشيات في جبهات الحديدة وارتكابها، أمس، مجزرتين في حيس والتحيتا بحق المدنيين، ذهب ضحيتها 17 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، فيما تواصل عمليات القصف والاستهداف بلا توقف خصوصاً عقب انتهاء الاجتماع السادس للجنة التنسيق المشتركة.