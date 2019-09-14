إصابات بمرض رئوي غامض بعد حديث عن أفضلية السجائر الإلكترونية على العادية

أثار الانتشار المتزايد للسجائر الإلكترونية التي تعمل بالبطاريات جدلا كبيرا بين أخصائيي الصحة العامة في الولايات المتحدة ، بصورة لم تحدث منذ سنوات.

واشتد الجدل لأن بعض مستخدمي الأجهزة، التي كان يُعتقد أنها أكثر أمانًا من السجائر العادية، أصيبوا بأمراض تنفسية غامضة وخطيرة.

وتدخين السجائر الإلكترونية هي طريقة لاستنشاق النيكوتين، بدون الدخان والقطران الذي ينتج عن احتراق التبغ. ويحتوي جهاز التدخين الإلكتروني على بطارية تسخن سائلًا يحوي على النيكوتين، مما ينتج بخارًا يستنشقه المدخن.

وتأتي أجهزة التدخين الإلكتروني مثل "جول" ذات الشعبية الكبيرة في تصميمات أنيقة وصغيرة بما يكفي بحيث يمكن للمدخن صغير السن، على سبيل المثال، أن يمسكها ويسحب نفسا بسرية بعيدا عن أنظار المعلم أو الوالد ثم ينفث الدخان الناتج في كمه. وتأتي عبوات سائل التدخين بنكهات لذيذة مثل المانجو والكريمة.

وكتب الرئيس ترامب عبر موقع تويتر: "رغم أني أفضل السجائر الإلكترونية كبديل للسجائر، إلا أننا نحتاج إلى التأكد من أن هذا البديل آمن للجميع! فلنتخلص من المنتجات المزيفة في السوق، ونبعد الأطفال الصغار عن التدخين الإلكتروني!"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتعهد ترامب "باتخاذ خطوة قوية للغاية" بعد الإبلاغ عن مئات الحالات المصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وكانت إحدى النقاط الرئيسية التي يعتمد عليها بيع السجائر الإلكترونية، أن استخدامها يمكن أن يساعد المدخنين على التخلص من السجائر التقليدية وتبني عادة أقل خطورة على صحتهم. ولكن يبدو الآن أن التدخين الإلكتروني يتسبب في مرض عدد متزيد من الناس.

وتسبب مرض رئوي غامض مرتبط بالبخار الذي يستنشقه المدخن في وفاة ستة أشخاص وإصابة مئات آخرين في أنحاء شتى من الولايات المتحدة الصيف الجاري.

وشاهد الأطباء المئات من الحالات التي ظهر فيها المرضى، وغالبًا ما يكونون شبابًا أو بالغين كانوا أصحاء، في غرفة الطوارئ، وأصيبوا فجأة بأضرار تنفسية خطيرة. ويتسابق المحققون الاتحاديون ومحققو الولايات من أجل تحديد السبب الدقيق للمرض.

وقال نيد شاربلس، القائم بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء، إن خمسة ملايين طفل في الولايات المتحدة يدخنون السجائر الإلكترونية، بينما يدخن نحو ثمانية ملايين من البالغين هذه السجائر.