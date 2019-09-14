ضبط موظف بالمعاش استولى على أموال المواطنين بحجة توظيفهم بالغربية

تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط "نصاب" مقيم بقرية شبراملس مركز زفتى، سبق اتهامه في قضيتي نصب، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا نصب، بعد استيلائه على أموال 14 شخصا بحجة توفير وظائف لهم بالحكومة، وتسفير بعضهم لأداء فريضة الحج.

كانت البلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "حسن ع. م." -67 عاما- ومقيم قرية شبراملس مركز زفتى، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 281 ألف جنيه، مقابل تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفير البعض منهم لأداء مناسك الحج، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية للشاكيين.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا نصب، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة تلك الوقائع، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفيرهم لأداء مناسك الحج، وهروبه من محل إقامته خشية ضبطه نظرا لملاحقة الشاكين له.

وبتقيين الإجراءات تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط المتهم المذكور حال تردده على محل إقامته بناء على معلومات سابقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع سالفة الذكر وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين.