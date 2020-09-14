رئيس بومباردييه للنقل: مشروع «المونوريل» سيجلب عوائد لمواطني القاهرة

قال رئيس شركة بومباردييه للنقل، داني دي بيرنا، إن مواطني القاهرة سيحصلون على عائد على هذا الاستثمار من حيث التنقل النظيف والسريع والفعال باستخدام المونوريل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، الشركة وشركاءها كأوراسكوم والمقاولون العرب سيحصلون على عائد يمكنهم من إعادة الاستثمار في المشروع التالي سواء في القاهرة أو في مصر، متابعًا: «أعتقد أن ذلك شيء نستطيع أن نطوره لبضعة عقود مقبلة لتحسين النقل».

وأشار إلى أن الشركة لم تجر دراسات لإنشاء المونوريل في مدينة الإسكندرية، متابعًا: «ناقشنا ذلك مع الحكومة وكانت الرسالة، لم لا نُشَغِّل هذه المنظومة أولا ونتعلم وإذا كنا قادرين على التسليم في الموعد وبكفاءة أداء، سيكون المشروع التالي للمناقشة عن الإسكندرية.. وبالتأكيد سأدعم المجموعة الصغيرة فورا لعمل الدراسات».

ولفت إلى أن الشركة سيكون لديها قدرات في مصر، موضحًا: «لدينا مستودعات تُبنى حاليا في نهايات الخطين، خط العاصمة الإدارية وخط 6 أكتوبر سيكون لديهم أنظمة المستودعات، وستكون لدينا استعدادات للخدمات سنضمن مركباتنا وسنضمن أنظمتنا، بومباردييه للنقل تقود التحالف، لدينا فنحن وأوراسكوم والمقاولون العرب سندعم الضمان والخدمة وقطع الغيار، ونحن قادرون للغاية على صيانة أساطيل وخدمات حول العالم، فنحن بالفعل نُشَغِّل أنظمة مطارات وتطبيقات إدارة الأداء، ونقوم بالتشغيل ونقدم الخدمة، لذا لا أعتقد أنها ستكون مشكلة».