طالبان: جدول أعمالنا لمفاوضات السلام يستند لتشكيل حكومة إسلامية وإطلاق سراح جميع سجنائنا

صرح المتحدث باسم طالبان محمد نعيم وردك بأن أجندة المفاوضات مع حكومة أفغانستان تستند إلى تشكيل حكومة إسلامية في البلاد وإطلاق سراح 7000 سجين من أعضاء الحركة المحتجزين لدى كابول.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين أن مجموعتي الاتصال التابعة للحكومة الأفغانية ووفد طالبان عقدا اجتماعا الليلة الماضية لمناقشة جدول الأعمال والمبادئ التوجيهية والمواعيد المحددة للاجتماعات وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نعيم قوله إن "المفاوضات حول تشكيل الحكومة والإفراج عن باقي السجناء هي المواضيع التي ستكون على جدول أعمالنا".

وفي غضون ذلك، قال كبير المفاوضين الأفغان معصوم ستانيكزاي إنها تبدو بداية إيجابية، مضيفًا "لم يكن هناك أي جهد لدفع المفاوضات نحو مناقشات مثيرة للجدل".

وفي حديثه عن الحرب الدائرة في البلاد، قال عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية إن هذه "اللحظة التاريخية" يجب أن تساعد "بشكل كبير" في الحد من الحرب الحالية في أفغانستان، وأضاف "يجب الحد من العنف بشكل كبير مع بدء المفاوضات حتى نتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وبحسب مصادر مطلعة، عقد كلا الجانبين من المفاوضات اجتماعا خلف أبواب مغلقة أمس الأول بعد افتتاح المحادثات الأفغانية، حيث شكلا مجموعات الاتصال.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمحادثات الأفغانية أمس الأول حيث اجتمع الوفد الأفغاني ووفد طالبان، بما في ذلك الحلفاء الدوليون، لبدء مفاوضات السلام التي طال انتظارها والتي ستنهي ما يقرب من عقدين من الحرب في أفغانستان.