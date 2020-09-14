يوشيهيدي سوجا يقترب من رئاسة وزراء اليابان بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم

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انتخب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا لرئاسة الحزب ليخلف شينزو آبي، مما يمهد الطريق أمامه ليتولى منصب رئيس الوزراء المقبل.

وحقق سوجا، 71 عاما، فوزا كبيرا أمام منافسيه وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا في المنافسة على رئاسة الحزب.

ومن المرجح بصورة كبيرة أن يتم ترشيح سوجا لخلاف رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في جلسة برلمانية استثنائية سوف تعقد هذا الأسبوع. وكان آبي قد أعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية.