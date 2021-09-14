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المملكة المتحدة تقدم جرعات معززة ضد كورونا الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:18 م

تبدأ بريطانيا في تقديم جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لمن تجاوزوا 50 عاما الأسبوع المقبل لتجنب زيادة حالات العدوى في الشتاء، برغم استمرار الجدل حول الحاجة إلى جرعات إضافية.

وحذر وزير الصحة من أن إجراءات الطوارئ قد تكون ضرورية خلال الأشهر التي تشهد برودة الطقس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وفي ذات الوقت، تظهر بيانات من جوجل أن المزيد من الأشخاص عادوا إلى مكاتبهم في الحي المالي الرئيسي بلندن أكثر من أي وقت مضى منذ مارس 2020.

وقد تزيد ألمانيا من القيود المفروضة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم إذا ارتفعت معدلات العدوى وبلغت الطاقة الاستيعابية لمرافق الرعاية الصحية أقصاها، وفقا لوزير شؤون المستشارية هيلجه براون.

وعلى صعيد آخر، سيعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه بعد أن شعر أشخاص حوله بأعراض مرضية.

وأغلقت الصين مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة لوقف تفشي المرض فيما تلتزم بنهج عدم التسامح المطلق، كما نصحت هيئة تنظيم الطيران الصينية بعدم السفر الدولي خلال الأعياد الوطنية القادمة.

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