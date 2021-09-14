جنح المنصورة تأجل محاكمة باتريك زكي إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري

قررت محكمة جنح المنصورة تأجيل محاكمة باتريك زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جلسة ٢٨ سبتمبر الجاري، حيث يواجه تهمة إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مقال نشره منذ عامين.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة، اليوم، بمحكمة جنح قسم ثاني المنصورة، وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهم أن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع "درج" الصحفي.

ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد، وبـ"تهمة" نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي.