مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل يضربون عن الطعام ابتداء من الجمعة

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل سيضربون عن الطعام إبتداء من يوم الجمعة المقبل.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر خلال اعتصام في رام الله تضامنا مع الأسرى، إن الحركة الأسيرة اعتمدت برنامجا تصعيديا ضد "قمع" مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى.



وذكر أبو بكر أن البرنامج التصعيدي للأسرى سيبدأ يوم الجمعة القادم بدخول مئات من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام على أن يتم انضمام مئات آخرين لهم تباعا.



وحمل أبو بكر إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جبلوع قبل نحو أسبوع وتم إعادة اعتقالهم، محذرا من المساس بهم.



من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل بمنع زيارة المحامين عن الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم "يؤكد أن للاحتلال ما يخفيه، وأن روايته حول مصيرهم ستبقى محط شك".



وجدد نادي الأسير في بيان صحفي، مطالبته الضغط على إسرائيل للسماح للمحامين بزيارة الأسرى، والاطمئنان عليهم بشكل مباشر، داعيا المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بذل الجهود اللازمة لزيارتهم.



من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن استئناف برنامج زيارات عائلات الأسرى في سجون إسرائيل من الضفة الغربية بما فيها القدس.



وذكرت اللجنة في بيان لها، أن الزيارات ستستأنف ابتداءً من الأحد المقبل حسب البرنامج المعلن عنه.



كانت السلطات الإسرائيلية أوقفت زيارات عائلات الأسرى عقب فرار ستة أسرى الأسبوع الماضي من سجن جلبوع عبر نفق أقاموه أسفل مغسلة، قبل أن يتم اعتقال أربعة منهم لاحقا.