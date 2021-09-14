رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال التطوير بطريق المطار استعدادًا للموسم السياحي الجديد

تفقد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال التجميل والتطوير الجارية منطقة حي المطار ومنطقة وسط وشرق والعمل على إزالة المخلفات والتشوة البصري لأي منظر عشوائي سواء على مرمى البصر بالشوارع أو أعلى أسطح المنازل ( البوص أو الجريد ) ، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد، وأعمال مشروع أحياء طريق الكباش.

استهدفت الجولة التي جاءت في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية، المرور على طريق المطار وطريق الكباش القبلي والبحري ونجع الترعة، حيث شدد بتكثيف حملات إزالة العشوائيات والمخلفات فوق أسطح المنازل على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.



