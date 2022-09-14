الحدث: عملية اقتحام جديدة لمصرف آخر في مدينة عاليه بلبنان

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية السعودية، بوقوع عملية اقتحام جديدة لمصرف آخر في مدينة عاليه في جبل لبنان بعد اقتحام مصرف ببيروت صباحا.

وأوضحت "الحدث" في نبأ عاجل عبر حسابها السمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المودع الذي اقتحم بنك المتوسط أخذ جزءا من وديعته واعتقله الأمن.

وكانت مودعة في مصرف لبنان والمهجر، احتجزت صباح اليوم الأربعاء، رهائن وهددت بحرق نفسها والموظفين، مطالبة بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان.

وأكدت جمعية المودعين في لبنان، مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان، حسبما أفدت فضائية الحرة، في خبر عاجل منذ قليل.