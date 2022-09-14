مهرجان المسرح العربي بالاسكندرية يكرم الفنان محمد صبحي

كرم مهرجان المسرح العربي الذي يقيمه، وينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون (فرع الاسكندرية) النجم الكبير محمد صبحي خلال حفل ختام الدورة الثالثة التي حملت اسمه، ومنحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بحضور الدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد درع المهرجان للنجم محمد صبحي.

بدأ حفل الختام باسكتش غنائي استعراضي قدمه طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، عن فعاليات المهرجان ولجان تحكيمه، وشمل الاسكتش جزءا عن الفنان محمد صبحي وقيمته ومسرحه وفنه الذي يمتع به الملايين، ثم أعقب تلك الافتتاحية كلمة للدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والتي رحبت بالنجم الكبير محمد صبحي وقالت عنه إنه يحمل كل معاني الفن والالتزام وتحمل المسؤولية.

وخلال كلمته حكى النجم الكبير محمد صبحي عن علاقته بالجمهور السكندري، وعن أول مواجهة بينه وبين هذا الجمهور من خلال عرضه لمسرحية "هاملت " وكيف استقبل الجمهور العرض عام 1972، عندما استغرب الجمهور هذا العمل الفني، ولكن الفنان محمد صبحي خرج للجمهور وقال لهم أنكم من استقبلتم عبد الحليم حافظ في البداية بالاستهجان ثم رفعتوه الى السماء بالاستحسان، فجمهور الإسكندرية مثل موج البحر اما أن يرفعك لفوق أو ينزل بك لأسفل في الأعماق، فأنتم من خرج من بينكم عظماء الفن المصري ومنهم سيد درويش فهل لكم ان تمنحوني فرصة لاستكمال العرض ليكون لكم الفضل بعد الله في ظهور فنان اسمه محمد صبحي؟ فصفق الجمهور، ونلت من وقتها استحسان واعجاب هذا الجمهور المثقف الواعي.

مهرجان المسرح العربي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتورة غادة جبارة برئاسة عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية أستاذ دكتور"نبيلة حسن" ، ويدير المهرجان محمد عصمت.

‏ يذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة.. اتعملها .. بلوك "علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي وسيعلن قريبا عن الأبطال المشاركين معه في هذا العمل الكبير .

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.