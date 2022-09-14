مرور القاهرة: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية؛ لتنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وأوضحت أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم، سيتم الغلق الكلي لمنزل الهضبة الوسطى المؤدي إلى الطريق الدائري ضمن أعمال ربط محور ياسر رزق؛ وذلك اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم /الأربعاء/ ولحين انتهاء الأعمال.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقادم من شارع 9 تجاه الطريق الدائري، سيسلك يساراً تجاه شارع صبحي حسين، فيميناً لمحور ياسر رزق تجاه مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائري، والقادم من مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائري تجاه شارع 9، سيسلك يمينا محور ياسر رزق، فيساراً لشارع صبحي حسين وصولاً لشارع 9.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.