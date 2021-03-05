أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية؛ لتنفيذ أعمال تطوير مشروع محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وأوضحت أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير مشروع محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة، سيتم الغلق الكلي لمحور جمال عبدالناصر للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائري، مروراً بميدان جمال عبدالناصر "ميدان أرابيلا"، وذلك ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء ولحين انتهاء الأعمال.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقادم من محور طلعت حرب، فسيقوم باستكمال السير بمحور طلعت حرب، فيميناً لمحور الشباب، فيميناً لشارع محمد فريد، فيميناً لمحور جمال عبدالناصر، فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائري ومحور عمر سليمان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.