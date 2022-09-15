دخل النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل يصل لـ26 هدفا بتاريخ دوري أبطال أوروبا في 21 مباراة.

كما يعد هالاند (22 عامًا و55 يومًا) أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل مع وضد نفس الفريق في البطولة ليكسر رقم ألفارو موراتا مع وضد ريال مدريد (22 عامًا و194 يومًا).

وحتى الآن لم يفشل هالاند في التسجيل في دوري أبطال أوروبا سوى أمام فريقين فقط وهما أياكس ومانشستر سيتي.