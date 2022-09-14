وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل تستمر عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

ويرافق الشيخ عبدالله بن زايد خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، وتأتي الزيارة تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.