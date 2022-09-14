 وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 7:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 7:19 م

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل تستمر عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

ويرافق الشيخ عبدالله بن زايد خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، وتأتي الزيارة تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.


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