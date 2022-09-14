النصر يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

أعلن نادي النصر، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، تعاقده مع محمد عبدالفتاح تاحا مدافع النادي الاهلي ووادي دجلة السابق، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

ووقع تاحا على عقود انضمامه للنصر مساء اليوم الأربعاء، في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

وبدأ تاحا مشواره مع الكرة ناشئا في نادي النصر، قبل أن ينتقل لصفوف النادي الاهلي في صفوف الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول في سن 16 سنه موسم 2007/2008، واستمر بالفريق حتي سن 21 سنه توج خلالهم بالعديد من الألقاب مع القلعة الحمراء، ومنهم، الدوري الممتاز و دوري ابطال افريقيا، ولعب عبدالفتاح أيضًا لأندية وادي دجلة وانبي وبتروجيت وحرس الحدود والانتاج الحربي.

كما لعب تاحا لمنتخب الشباب بقيادة مصطفي يونس وهاني رمزي، وانضم أيضًا لصفوف المنتخب الاوليمبي وشارك في كاس العالم للشباب بكولومبيا، وحقق المركز الثالث في بطولة افريقيا تحت قيادة ضياء السيد، كما شارك مع منتخب مصر الأول بقيادة برادلي وهاني رمزي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.