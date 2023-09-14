يمنى عياد لاعبة الملاكمة تتأهل لأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي

تمكنت يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة النسائية من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على بطلة الجزائر بنتيجة 3–1 والصعود إلى المباراة النهائية ببطولة أفريقيا بالسنغال.

وباتت يمنى أول ملاكمة مصرية في التاريخ تتأهل إلى الدورات الأولمبية الصيفية، بعد تأهلها لنهائي بطولة أفريقيا في منافسات وزن تحت 54 كجم.

وتأهلت البطلة المصرية إلى الدور ربع النهائي في بطولة أفريقيا، بعد فوزها على بطلة إثيوبيا بنتيجة 5–0.

وكانت يمنى قد حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من عبد الله السعيد ، وزن -51 كجم رجال وأمير محمد، وزن -57 ك رجال وعمر عبد العزيز، وزن -63.5 ك رجال وعمر العوضي، وزن -71 ك رجال وعبد الرحمن عرابي، وزن -80 ك رجال وحازم نادر، وزن -92 ك رجال ويسري رزق، وزن +92 ك رجال و حبيبة إبراهيم، وزن -50 ك سيدات ويمنى عياد، وزن -54 ك سيدات وروان عزت، وزن -57 ك سيدات ورحمة محفوظ، وزن -60 ك سيدات.