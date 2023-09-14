تقرير: الاتحاد الألماني يتفاوض مع وكيل ناجلسمان لتدريب المنتخب

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ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أجرى اتصالات أولية مع وكيل أعمال المدرب جوليان ناجلسمان، في ظل مساعي الاتحاد لتعيين مدير فني جديد للمنتخب الأول.

ويواجه الاتحاد الألماني ضغوطا لتعيين مدرب جديد للمنتخب في وقت مناسب استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا، وذلك بعد إقالة هانزي فليك من تدريب المنتخب يوم الأحد الماضي.

وأعلن الاتحاد الألماني الاستغناء عن خدمات فليك عقب الهزيمة المحرجة التي تعرض لها المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني 1-4 في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق المنتخب الألماني أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم أن رودي فولر مدير المنتخب الألماني، والذي تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب الفرنسي 2-1 أمس الأول الثلاثاء، تواصل مع فولكر ستروث وكيل ناجلسمان.

وكان ناجلسمان قد أقيل من تدريب بايرن ميونخ في مارس لكنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي البافاري يستمر حتى عام 2026 .

لكن بيلد ذكرت قبل أيام أن بايرن ميونخ سيتنازل عن رسوم التعاقد في حال توصل ناجلسمان إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني.

بينما سيكون من المفترض أن يدفع الاتحاد الألماني 100 % من الرواتب المستحقة لناجلسمان وفقا لعقده.

وقال أولي هوينيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ إن النادي لن يقف في طريق المفاوضات.

وأكد فولر إنه لا يمكنه الاستمرار في أداء مهام المدير الفني للمنتخب لفترة أطول، ولا يزال هو وبيرند نيوندورف رئيس الاتحاد يرفضان الإفصاح عن المرشحين لتدريب المنتخب.

لكن تردد أن قائمة المرشحين تشمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بينما جرى استبعاد ماتياس سامر بسبب معاناته من مشكلات صحية خطيرة قبل ستوات.

وقال رالف رانجنيك إنه سيستمر في تدريب المنتخب النمساوي، كما يعتزم شتيفان كونتس المدرب السابق لمنتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما الاستمرار في تدريب المنتخب التركي.

وتردد كذلك أن قائمة المرشحين تشمل المخضرم فيليز ماجات والنمساوي أوليفر جلاسنر.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته المقبلة يوم 14 أكتوبر حيث يلتقي نظيره الأمريكي وديا ثم يخوض مباراة ودية أخرى أمام نظيره المكسيكي بعدها بثلاثة أيام.

وذكر الاتحاد الألماني أنه يأمل في الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب قبل المباراتين.