ما الذي نعرفه عن قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

في مذكرة صدرت في أوائل أغسطس، زعمت لجنة الرقابة بمجلس النواب أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وشركائهم التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء ورومانيا.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، من ولاية كنتاكي، دون دليل ملموس إن هانتر بايدن "باع" والده، ونائب رئيس باراك أوباما آنذاك باعتبارهما "علامة تجارية من أجل جني الملايين من الأوليغارشيين".

في بيان صدر في 9 أغسطس، قال كومر: "يبدو أنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية سوى الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه"، وقال أيضاً إن بايدن الأب تناول العشاء في مطعم راقٍ في واشنطن العاصمة "مع عدد من الأشخاص من أثرياء العالم، ممن قاموا بإرسال الأموال إلى ابنه".

ومع ذلك، فشلت ثلاث مذكرات منفصلة بناءً على السجلات المصرفية التي حصلت عليها اللجنة، في تحديد أي مدفوعات محددة تم دفعها للرئيس بايدن أو تقديم دليل على أنه استفاد منها بشكل مباشر.

وخلص تحليل للأدلة نشرته صحيفة واشنطن بوست في أغسطس إلى أن 7 ملايين دولار فقط ذهبت إلى أفراد عائلة بايدن، معظمها لهانتر، بينما ذهب الباقي إلى "الشركاء". وكان كومر ومشرعون جمهوريون آخرون قد اقترحوا أن المبلغ الكامل البالغ 20 مليون دولار ذهب إلى عائلة بايدن.

"المكالمات تتناقض مع ادعاءات جو بايدن بعدم مناقشته صفقات تجارية مع ابنه"

قال الجمهوريون في مجلس النواب إن المكالمات تتناقض مع ادعاءات جو بايدن بأنه لم يناقش قط صفقات تجارية مع ابنه.

وقال ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهنتر بايدن، إن بايدن الأب تم وضعه على مكبر صوت مع شركاء عمل محتملين - بما في ذلك مواطنون أجانب - "ربما 20 مرة" على مدار 10 سنوات.

وشهد آرتشر أن المكالمات الهاتفية كانت "محادثات غير رسمية، ولم تتطرق أبداً إلى التعاملات التجارية لهنتر بايدن، ولم تتحدث أبداً عن أي تعاملات تجارية".

وقال تقرير صادر عن مشروع النزاهة في الكونجرس، وهي مجموعة مراقبة متحالفة مع الديمقراطيين، إن شهادة آرتشر "فشلت في تقديم أي دليل" على أي تضارب في المصالح لعمل بايدن نيابة عن المشاريع التجارية لابنه.