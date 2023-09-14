الادعاء الألماني يتولى التحقيق في الحرائق المتعمدة في منشآت السكك الحديدية بهامبورج

تولى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا التحقيق في وقائع الحرائق المتعمدة ذات الدوافع السياسية المحتملة في منشآت تابعة للسكك الحديدية في مدينة هامبورج شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم المكتب في مدينة كارلسروه اليوم الخميس إن جهاز المدعي العام يحقق منذ أمس الأربعاء في تشكيل منظمة إجرامية.

كانت النيران اشتعلت في غرف كابلات في ثلاثة مواقع على خطوط السكك الحديدية في هامبورج ليلة الجمعة الماضية، وتم اكتشاف الحرائق في الفترة بين الساعة الثانية والنصف والرابعة إلا ثلث صباحا.

وافترضت الشرطة في هامبورج أن الحرائق أُضْرِمت بشكل متعمد بدافع سياسي.

وظهر على منصة "انديميديا" اليسارية خطاب اعتراف يتعلق بإضرام النيران في صناديق الكابلات، وجاء في الخطاب:" في ليلة السابع من سبتمبر قمنا بتخريب شرايين النقل في البنية التحتية الرأسمالية في هامبورج. من المفترض أن تؤدي بضعة لترات من البنزين في غرف الكابلات على الخطوط الحديدية إلى حالات إلغاء أو تقييد لأطول فترة ممكنة لنقل مواد خام مشتراة على سبيل المثال في سياق الاستغلال الاستعماري الجديد والاستغلال المفرط للموارد ".

كانت وزيرة الداخلية نانسي فيز أكدت أنه سيتم التوصل إلى الجناة وسيتم تحسين وسائل الحماية على خطوط السكك الحديدية، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد:" يجب علينا أن نحمي البنية التحتية للسكك الحديدية لدينا بصورة أفضل. لهذا السبب سنعزز الرقابة عبر الفيديو. سنزيد عدد الكاميرات الموجودة في أنظمة السكك الحديدية من 9000 إلى 11000 كاميرا بحلول العام المقبل".

من جانبه، طالب وزير النقل فولكر فيسينج بتدخل صارم من جانب دولة القانون، ولفت السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إلى أن "مثل هذه الهجمات هي شكل من أشكال الإرهاب. لا يسعنا أن نصف عدم وقوع أذى بدني لأحد سوى أنه من قبيل حسن الحظ".

كانت الحرائق تسببت في إلغاء العديد من رحلات السكك الحديدية بين هامبورج وبرلين كما تأثرت خطوط النقل المحلية أيضا حسبما ذكرت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" التي قالت إن الحرائق تسببت في إلغاء 27 رحلة قطار بالكامل و65 رحلة بشكل جزئي، كما اضطر 70 قطارا إلى تحويل المسار الأمر الذي أخرها لما يقرب من ساعة.

غير أنه لم تحدث فوضى كبيرة في المحطتين الرئيسيتين في هامبورج وبرلين حيث عادت حركة النقل على خطوط السكك الحديدية بين المدينتين إلى طبيعتها مرة أخرى بحلول صباح يوم الأحد.

يذكر أن من الممكن للمدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن يحقق في الجرائم ذات الصلة بأمن الدولة إذا كان لهذه الجرائم ما يُطْلَق عليها أهمية خاصة.