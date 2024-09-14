 أحمد العوضي: أبحث عن طفل يشبهني لتجسيدي بمرحلة الطفولة في فهد البطل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد العوضي: أبحث عن طفل يشبهني لتجسيدي بمرحلة الطفولة في فهد البطل

حسام جودة
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 10:52 م

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يواصل تصوير مسلسله الجديد "فهد البطل"، الذي سيشارك به في دراما رمضان القادم 2025، مشيرًا إلى أنه سيكون مليء بالأحداث التشويقية ومشاهد الأكشن.

وقال العوضي، لـ"الشروق"، إنه بدأ تصوير مشاهده في العمل، لكنه الآن يبحث عن وجود طفل يشبهه في الطفولة ليجسد شخصية فهد وهو صغير، لكنه لم يصل حتى الآن إلى هذا الطفل، موضحًا أنه شاهد الكثير من الأطفال على السوشيال ميديا والكوميكسات المضحكة لكنهم لم يصلحوا لتجسيد الدور.

يذكر أن ‎مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين، ونسرين أمين، عصام السقا، وصفوة، وأحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، وجارٍ التعاقد مع باقي أفراد العمل، الذي من المقرر أن يبدأوا في تصويره قريبًا، وتجري أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

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