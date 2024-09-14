مصطفى محمد يغيب عن مواجهة نانت أمام استاد ريمس

تأكد غياب اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، نجم نادي نانت، عن المواجهة المرتقبة أمام استاد ريمس في بطولة الدوري الفرنسي.

وقرر المدرب أنطوان كومباريه المدير الفني لـ نانت استبعاد مصطفى محمد من قائمة الكناري لمواجهة ريمس المقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء غد الأحد على ملعب «لا البوجوار»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويعانى مصطفى محمد من إصابة في شد بالعضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ما تسبب في ابتعاده عن المباراة التالية أمام بوتسوانا.

كان مصطفى محمد سبق أن سجل في شباك مونبلييه بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في المواجهة التي حسمها نانت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.