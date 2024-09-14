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تم احتجاز ابن الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج مرة أخرى في أوسلو بعد انتهاكه لأمر تقييدي.

وتم احتجاز ماريوس بورج هويبي نجل ولية العهد لأول مرة في 4 أغسطس بتهم الاعتداء وتدمير الممتلكات، واعترف لاحقا بأنه كان عنيفا تجاه صديقته تحت تأثير الكحوليات والكوكايين.

ويوم السبت، تم احتجازه مجددا بعد أن قالت الشرطة إنه حاول مرارا الاتصال بامرأة دون إرادتها.

وقال أويفند براتلين محامى هويبى لوكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) إن موكله اتهم بالاتصال بصديقته السابقة من رقم هاتف محجوب، ولكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وأضاف: "في السنوات الـ17 التي قضيتها كمحامٍ دفاعي، لم أواجه اعتقالا بناء على أساس ضعيف كهذا." وذكرت وكالة الأنباء النرويجية لاحقا أن هويبي قد تم الإفراج عنه.

ويشار إلى أن هويبي هو ابن ميته ماريت، زوجة ولي العهد هاكون، من زواج سابق. وانسحب هويبي من دائرة الاهتمام العام المحيطة بعائلته في السنوات الأخيرة وطلب من الصحافة احترام حياته الخاصة.

ومع ذلك، فقد وُجهت إليه أيضا اتهامات بالإساءة في علاقات مع امرأتين أخريين، وتهديد شخص رابع.