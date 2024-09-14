ضبط 6 أشخاص بقنا حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة قنا- لغسلهم الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.